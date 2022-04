Εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφήνοντας «ανοιχτά ντουλάπια και εξώπορτες», πήραν μέσα στη νύχτα κάτοικοι της Σαγκάης επειδή είχαν αρνητικό τεστ κοροναϊού.

«Υπάρχουν πολύ λίγα αρνητικά τεστ στην κοινότητα, επομένως χρειάζονται μόνο δύο λεωφορεία για τη μεταφορά τους», είπε κάτοικος για το νέο σχέδιο απομόνωσης που μετακίνησε τους αρνητικούς της περιοχής Pingwang στη γειτονική επαρχία Zhejiang, όπου θα παραμείνουν για μία τουλάχιστον εβδομάδα.

Από τη μετακίνηση αυτή μπορούν να εξαιρεθούν μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες, σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών.

Την ίδια ώρα μεταδίδονται εικόνες από παιδιά που φορούν πλήρη εξάρτηση κατά του κοροναϊού για να πάνε σχολείο.

Children going to school in Shanghai, China. Zero Covid strategy.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η Σαγκάη προχώρησε στην άλλη όψη της πολιτικής «zero Covid» με εκκένωση περιοχών, ώστε να μένουν σε αυτές μόνον οι μολυσμένοι.

Ολόκληρες κοινότητες φέρεται να επιτάχθηκαν ως εγκαταστάσεις απομόνωσης, ενώ στα κέντρα καραντίνας ο συνωστισμός «ξεπερνά τα όρια της λογικής».

Quarantine camp in Shanghai.

This is what happens when authoritarianism runs amok.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, εκκενώθηκε ένα μεγάλο μέρος χωριό της Σαγκάης, καθώς 1.000 κάτοικοι της μικρής πόλης Beicai μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία προσωρινά.

Disinfecting the roads of Shanghai with lime to help prevent covid

Εικόνες εσωτερικής μετανάστευσης κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο που δείχνουν ανθρώπους να φεύγουν με τις βαλίτσες τους μέσα στη νύχτα.

Υποχρεώθηκαν μάλιστα να αφήσουν πίσω τα κατοικίδια με διαβεβαίωση ότι «θα λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται».

‘Άλλες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας με πλήρη προστατευτική στολή να απλώνουν σκόνη ασβέστη στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης Beicai «για να εξαφανίσουν εστίες του ιού».

Where's Will Smith in all of this ?

Με 17 θανάτους αυτήν την εβδομάδα (ανεμβολίαστοι υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα) και 400.000 κρούσματα να έχουν ανακοινωθεί, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 25 εκατομμυρίων της Σαγκάης βρίσκεται στην τέταρτη εβδομάδα του πρωτοφανούς lockdown.