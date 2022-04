Την ώρα που οι μάχες στην Ουκρανία συνεχίζονται αμείωτες, νέες αναφορές και φωτογραφικά ντοκουμέντα κάνουν λόγο για ομαδικούς τάφους που έχουν δημιουργήσει οι Ρώσοι εισβολείς.

Οι νέες δορυφορικές εικόνες προέρχονται από την περιοχή Manhush, κοντά στη Μαριούπολη, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι έφτιαξαν έναν ακόμα ομαδικό τάφο, προκειμένου να θάψουν περισσότερες από 200 νέες σορούς.

«Στο χωριό Manhush, οι εισβολείς μπορεί να έχουν θάψει από 3.000 έως 9.000 κατοίκους της Μαριούπολης. Σε αυτό συνηγορεί η σύγκριση με δορυφορικές φωτογραφίες ενός ομαδικού τάφου στην Μπούτσα, όπου βρέθηκαν 70 σοροί. Σε φωτογραφίες της 9ης Απριλίου από την Maxar, ο χώρος της ομαδικής ταφής στο Μανχούς είναι 20 φορές μεγαλύτερος. Οι κατακτητές έσκαβαν διαρκώς και έθαβαν πτώματα τις επόμενες ημέρες. Οι πηγές μας αναφέρουν ότι σε τέτοιους τάφους οι σοροί κείτονται σε διαφορετικά επίπεδα (στρώματα)», αναφέρει το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης στο Telegram.

In Manhush, close to #Mariupol, Russian invaders set up a mass grave where the bodies of those died&killed in Mariupol are being buried, an adviser to Mariupol city mayor Petro Andriushchenko says.

Photo – satellite image of the mass grave pic.twitter.com/1Ai2HmswYI

— UkraineWorld (@ukraine_world) April 21, 2022