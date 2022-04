«Τρέλα» στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει Μονακό! Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, εξαντλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες τα εισιτήρια για το GAME 1 (20/4) της σειράς, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να υποδέχεται σε κατάμεστο ΣΕΦ τους Μονεγάσκους.

Πολύ μεγάλη όμως είναι η ζήτηση και για το δεύτερο παιχνίδι (22/4) για το οποίο έχουν ήδη φύγει 6.500 εισιτήρια και όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει και εδώ sold out. Η εξαιρετική πορεία των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού που περιμένει ακόμη μεγαλύτερα πράγματα για τη συνέχεια.

Θυμίζουμε πως η έδρα ήταν το μεγάλο όπλο του φετινού Ολυμπιακού ο οποίος τελείωσε την κανονική περίοδο της Euroleague με ρεκόρ 13-1 και αν την υπερασπιστεί και στα ματς με τη Μονακό, θα κλείσει θέση για το Final 4 του Βελιγραδίου.

When you have just been informed that Game 1 against Monaco is sold out!

Τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση (20/04) με την Μονακό ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ!

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ! #TogetherWeFight

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/JzWp6jOLhl

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) April 13, 2022