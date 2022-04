Το Κίεβο απέρριψε το προτεινόμενο ταξίδι του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στην Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος από την Πολωνία όπου βρίσκεται.

Ο Σταϊνμάιερ σχεδίαζε να πραγματοποιήσει κοινή επίσκεψη στην Ουκρανία με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και τους ομολόγους τους της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας, ως «ένα ισχυρό μήνυμα κοινής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Ουκρανία».

Αλλά «αυτό προφανώς δεν το ήθελαν στο Κίεβο», δήλωσε ο Σταϊνμάιερ.

German President Frank-Walter Steinmeier confirmed that the Ukrainian side called his potential visit to Kyiv undesirable.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 12, 2022