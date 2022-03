Συγκλονιστικές σκηνές κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός από πυρά κατά δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων στην Ουκρανία, τη στιγμή που μετακινούνταν και ενώ προσπαθούσαν να μπουν στο Τσερνίχιβ.

Μέλη του βρετανικού τηλεοπτικού συνεργείου Sky News, δέχθηκαν πυρά, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν γέφυρα που χρησιμοποιείται από πολίτες, γιατρούς και διασώστες στην Ουκρανία.

Τα σοκαριστικά πλάνα, αποτυπώνουν την στοχοποίηση της 59χρονης ρεπόρτερ Άλεξ Κρόφορντ και των τεχνικών που αποτελούν την αποστολή του SkyNews.



Η 59χρονη ειδική ανταποκρίτρια Άλεξ Κρόφορντ και η ομάδα της φαίνονται να προσπαθούν να καλυφθούν μέσα σε κραυγές και τον ήχο των διαπεραστικών βροντών που προκαλούνταν από τους βομβαρδισμούς.

Η ίδια περιγράφει τη σκηνή υπό τις κραυγές ενός αμάχου παραδίπλα, ο οποίος προειδοποιεί απεγνωσμένα για τα επόμενα χτυπήματα, τα οποία δεν αργούν να ακουστούν.

Ακολούθως, στο βίντεο φαίνονται τα μέλη της αποστολής να τρέπονται σε φυγή για να γλιτώσουν.

A dramatic Sky News report from sieged town of Chernihiv in Northern Ukraine: shelling and escape of the filming crew, short interview with a wounded driver. And his final phrase before he leaves for hospital.

Worth watching. But graphic.

pic.twitter.com/v8hq35ZFKZ

— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) March 25, 2022