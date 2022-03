Δεκάδες άλογα βρήκαν βασανιστικό θάνατο ύστερα από την πυρπόληση ενός στάβλου στο Γκοστόμελ της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας, τα περισσότερα άλογα κάηκαν ζωντανά και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, ενώ ελάχιστα εξ αυτών κατάφεραν να βγουν ζωντανά από την εγκατάσταση.

Almost all horses were burnt alive in a stable in #Hostomel, as #Russian invaders burned it down. Only few of them escaped.#StopRussianAggression pic.twitter.com/xwishiYNII

