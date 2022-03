Οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η ίδια η ρωσική πλευρά, δεν προχωρούν βάσει σχεδίου. Αντιθέτως, η κατάσταση -όπως υποστηρίζει η Washington Post– δείχνει να οδεύει προς «αδιέξοδο».

Οι γραμμές του μετώπου έχουν μετακινηθεί ελάχιστα την τελευταία περίπου μια εβδομάδα, αναφέρεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο περίπου 1.000 Ρώσοι στρατιώτες χάνουν ημερησίως τη ζωή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η κατάσταση αποκτά χαρακτηριστικά «αιματηρής στασιμότητας».

Η προσπάθεια της Ρωσίας να κατακτήσει την Ουκρανία μπορεί να οδηγηθεί σε αδιέξοδο καθώς οι μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και οι καταστροφές εξοπλισμού επηρεάζουν τις απροετοίμαστες ρωσικές δυνάμεις που δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιτύχουν κανέναν από τους αρχικούς τους στόχους.

«Μη-βιώσιμες» οι επιχειρήσεις

«Ελλείψει ουσιαστικής προόδου στο έδαφος και με δεδομένη την κλίμακα των απωλειών, η στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας θα μπορούσε σύντομα να καταστεί μη-βιώσιμη (unsustainable), με τα στρατεύματα να μην μπορούν να προχωρήσουν επειδή δεν διαθέτουν επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, προμήθειες και πυρομαχικά» αναφέρουν στην Washington Post δυτικοί αναλυτές και αξιωματούχοι.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν ήδη περάσει 25 ημέρες, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν μετακινηθεί μεν βαθύτερα εντός των ουκρανικών συνόρων, πλην όμως με διόλου ευκαταφρόνητο κόστος.

Κίεβο και Δύση υπολογίζουν τους νεκρούς rώσους στρατιώτες σε 7.000 με 15.000, και τους Ρώσους τραυματίες σε πάνω από 21.000.

Το «αδιέξοδο», που φαίνεται να πλανάται πλέον πάνω από τα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, συνοδεύεται ωστόσο και από άλλους επιπρόσθετους κινδύνους.

«Η αγριότητα της ρωσικής επίθεσης έχει ενταθεί καθώς η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων επιβραδύνεται, με τη Ρωσία να προχωρά σε σκληρούς βομβαρδισμούς αμάχων πληθυσμών. Οι απλοί Ουκρανοί πολίτες που ζουν σε πόλεις περικυκλωμένες ή μερικώς περικυκλωμένες από ρωσικά στρατεύματα πληρώνουν το τίμημα μιας πολεμικής προσπάθειας που άρχισε να πηγαίνει στραβά ήδη από την πρώτη στιγμή», σημειώνουν οι Λιζ Σλάι και Νταν Λαμότ στο άρθρο τους για την Washington Post.

Κρίσιμες οι δύο εβδομάδες

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση του πολέμου» υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα. Εάν η Ρωσία δεν μπορέσει να βελτιώσει γρήγορα τις γραμμές ανεφοδιασμού της, να φέρει ενισχύσεις και να ενισχύσει το ηθικό των στρατευμάτων της στο έδαφος, τότε οι ρωσικοί στόχοι ίσως να αποδειχθούν μη-επιτεύξιμοι.

«Δεν θεωρώ πως οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν να ωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις έξω από την Ουκρανία. Παράλληλα, ωστόσο, δεν θεωρώ πως και οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να πάρουν πολύ μεγαλύτερα κομμάτια της Ουκρανίας», σημειώνει από την πλευρά του ο Ρομπ Λι, Αμερικανός πρώην στρατιωτικός και νυν ερευνητής του Foreign Policy Research Institute.

Ο Λι συνεχίζει μάλιστα υποστηρίζοντας πως εάν η Ρωσία είχε ελπίδες πως θα μπορούσε να καταλάβει το Κίεβο τότε αυτές οι ελπίδες έχουν αρχίσει πια να εξανεμίζονται.

Άλλοι αναλυτές, του Institute for the Study of War (ISW), παρουσιάζονται να συμφωνούν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το «αδιέξοδο» δεν αποτελεί μελλοντικό σενάριο αλλά έχει ήδη επέλθει, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Η Μαριούπολη

Εάν, για παράδειγμα, οι Ρώσοι καταφέρουν να πάρουν τον έλεγχο της Μαριούπολης την οποία πολιορκούν ανηλεώς εδώ και πολλές ημέρες, τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανακατευθύνουν κάποιες από τις δυνάμεις τους που πολεμούν εκεί προς άλλες περιοχές της Ουκρανίας με την προοπτική εκείνες να καταφέρουν να προωθηθούν σε άλλα μέτωπα.

Σε άρθρο του την 14η Μαρτίου, ένας απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ και ένας Ευρωπαίος στρατιωτικός ακαδημαϊκός υποστήριζαν ότι η ρωσική δύναμη είναι κοντά στο να φτάσει σε αυτό που οι στρατιωτικοί αποκαλούν «αποκορύφωμα» της επίθεσής της.

Ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί, πάντως, να έχει συντριπτική υπεροχή σε αριθμούς και εξοπλισμό σε σύγκριση με τον μικρότερο και λιγότερο οπλισμένο ουκρανικό στρατό. Η Ρωσία θα μπορούσε ακόμη να ανατρέψει τα δεδομένα, εάν είναι σε θέση να αναπληρώσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις προμήθειες της, προειδοποίησε ο Lindley-French.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να πιστέψουμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον πόλεμο» είπε. «Δεν μπορούν τώρα, αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν» προσαρμόζοντας τακτική και φέρνοντας ενισχύσεις.