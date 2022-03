Η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του FA Cup, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται στις εξέδρες του City Ground και να παρακολουθεί από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ στηρίζει έμπρακτα τον Στιβ Κούπερ και τους ποδοσφαιριστές της βρετανικής ομάδας, που δίνουν μεγάλη μάχη απέναντι στα αστέρια της Λίβερπουλ, με στόχο να πετύχουν μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του FA Cup.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τα Μέσα στο Νησί, αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο City Ground ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τον Μάρτιο του 2020 και το παιχνίδι με την Μίλγουολ.

Από εκείνο το παιχνίδι και μετά δεν είχε βρεθεί ξανά στο γήπεδο της Νότιγχαμ, με τον ισχυρό άνδρα της βρετανικής ομάδας να δίνει το «παρών» στην σπουδαία αναμέτρηση με την Λίβερπουλ και να βλέπει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι με την Λίβερπουλ. Εάν η Νότιγχαμ Φόρεστ προκριθεί στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι, με τα ημιτελικά, αλλά και τον τελικό της διοργάνωσης να πραγματοποιούνται στο Γουέμπλεϊ.

Evangelos Marinakis is at the City Ground for the first time since March 2020. #NFFC pic.twitter.com/GLwhmRFape

— Callum Castel-Nuovo (@callumcasteln) March 20, 2022