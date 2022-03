Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, λέει ότι ένα εξάχρονο κορίτσι, η Τάνια, ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου συγκροτήματος κατοικιών λόγω αφυδάτωσης.

«Η μητέρα της σκοτώθηκε. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό το κορίτσι πάλευε για τη ζωή της. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσα βάσανα έπρεπε να αντέξει. Στα τελευταία λεπτά της ζωής της ήταν μόνη, αδύναμη, φοβισμένη, διψασμένη».

Ο δήμαρχος λέει ότι η ιστορία του κοριτσιού, που αναφέρθηκε επίσης νωρίτερα σήμερα από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ομιλία του, ήταν «μία από τις πολλές τραγικές ιστορίες της Μαριούπολης, της πόλης που επιβίωσε σε αποκλεισμό τις τελευταίες οκτώ ημέρες».

President @ZelenskyyUa: “Mariupol was surrounded, blocked, is being exhausted, tortured. For the first time in dozens of years, perhaps for the first time since the Nazi invasion, a child died of dehydration. Hear me, today, dear partners! A child died of dehydration in 2022!

