Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους ότι δεν σέβονται τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Μαριούπολη.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου», κατήγγειλε το υπουργείο μέσω της σελίδας του στο Facebook και διαβεβαίωσε πως ο ρωσικός στρατός «δεν άφησε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την πόλη».

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Σούμι, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 350 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές αερχές.

«Τα πτώματα 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακαλύφθηκαν» στο σημείο όπου έγινε η αεροπορική επίθεση, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία στη σελίδα της στο Facebook. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης έκανε λόγο για εννέα νεκρούς.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη πομπή, αποτελούμενη από κατοίκους και ξένους φοιτητές, αναχώρησε από την ουκρανική πόλη Σούμι, μετά από συμφωνία Κιέβου – Μόσχας για τo σχέδιο απομάκρυνσης αμάχων και τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκκένωση αμάχων από το Σούμι προς την Πολτάβα, συμπεριλαμβανομένων ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη Ρωσία να συμφωνήσει στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δυστυχώς δεν κατέστη εφικτή μια συμφωνία με τη Ρωσία για τη διάνοιξη και άλλων ανθρωπιστικών διαδρόμων, πέρα από εκείνη του Σούμι, από το οποίο ήδη αποχώρησε η πρώτη οχηματοπομπή με αμάχους.

Η Μόσχα έχει προτείνει τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διόδων και από το Κίεβο, το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και το Τσερνίχιβ.

A humanitarian corridor to evacuate civilians, including foreign students, from Sumy to Poltava has been agreed today. We call on Russia to uphold its ceasefire commitment, to refrain from activities that endanger the lives of people and to allow the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/W6ArLPKtBq

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 8, 2022