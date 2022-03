Οι Λέικερς βλέπουν τη σεζόν να χάνεται μέρα με τη μέρα και… τρέχουν και δεν φτάνουν, όσο κι αν προσπαθεί ο ΛεΜπρόν.

Στην εντός έδρας ήττα με 123-95 από τους Πέλικανς, ο «Βασιλιάς» αποδοκιμάστηκε έντονα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όμως μαζί με τον Αρίζα δεν άφησαν τις προσβολές αναπάντητες.

«Τι ξέρετε εσείς από μπάσκετ εκτός από το να μπαίνει η μπάλα στο καλάθι ή όχι; Σκάστε» ήταν η ατάκα του Λεμπρόν, ενώ ο Αρίζα έλεγε σε κάποιον: «Στα @@ μου τι είσαι. Είσαι σκ@@@. Πώς το βλέπεις αυτό;»

Δείτε εδώ το βίντεο με τον διάλογο που άνοιξε μεταξύ κοινού και των δύο παικτών:

LeBron & Trevor Ariza confronted LAKER FAN hecklers during their blowout loss to NOLA:

LeBron: “What do you know about basketball other than the ball going in or not? Shut yo a** up.”

Ariza: “I don’t give a fu** what you are! You a b*tch! How about that?”

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/xJ1lE229oJ

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) February 28, 2022