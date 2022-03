Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα στο Σινάν Ερντέν την Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «γαλανόλευκη» δίνει μεγάλη μάχη για το ροζ φύλλο του αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιώργος Παπαγιάννης προσέφερε μια απολαυστική φάση.

Ο Γκίκας έβγαλε τρομερή πάσα στον Παπαγιάννη, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να κάνει… poster τον Σαβάς!

Απίθανη φάση από τον 24χρονο παίκτη, που κάρφωσε με μανία το τουρκικό καλάθι.

Δείτε το poster:

😤 Big Papa returns the favor with his own poster 🔨@hellenicbf x #WinForHellas 🇬🇷x #FIBAWC pic.twitter.com/nNnyZkVzTJ

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 28, 2022