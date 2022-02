Ο Δρ. Τζέφρι Λίμπερμαν, καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος Ψυχιατρικής του Κολούμπια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το πανεπιστήμιο, μετά τις ρατσιστικές του δηλώσεις για το διάσημο μοντέλο Nyakim Gatwech από το Σουδάν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λίμπερμαν έκανε ένα retweet μιας φωτογραφίας του μαύρου μοντέλου, γράφοντας: «Είτε πρόκειται για έργο τέχνης, είτε για φρικιό της φύσης, είναι ένα όμορφο θέαμα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σχόλιο του καθηγητή προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να δηλώνουν εξοργισμένοι:

It was brought to my attention that @ColumbiaPsych leadership knew about Dr. Jeffrey Lieberman’s racism and misogyny for years and did nothing. So he felt emboldened to tweet things like this. pic.twitter.com/xGTxBgx4GY — Blocka Khan (@Starr_Rocque) February 23, 2022

Επίσημη ανακοίνωση από το Κολούμπια δεν υπήρχε μετά το σχόλιο του Λίμπερμαν, ωστόσο το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι τέθηκε σε αναστολή από τη θέση του προέδρου του τμήματος την Τετάρτη λόγω των τοποθετήσεών του, ενώ αφαιρέθηκε και από τη θέση του επικεφαλής ψυχιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Irving.

The US psychiatry needs changes. Deep changes. Columbia University suspended the head of its psychiatry department, Dr. Jeffrey Lieberman, after comments he made on Twitter about a model’s skin color, calling her a «freak of nature.» #psychtwitter #racismhttps://t.co/e3WTf5aFwI — Jacek Debiec (@DebiecJacek) February 25, 2022

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν στο Twitter οι δηλώσεις του, ο Λίμπερμαν έστειλε ένα email προς τους καθηγητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου, προσπαθώντας να εξηγηθεί: «Έγραψα στο Twitter από τον προσωπικό μου λογαριασμό ένα μήνυμα που ήταν ρατσιστικό και σεξιστικό. Νιώθω βαθιά ντροπή και λυπάμαι πολύ» και πρόσθεσε:

«Μια συγγνώμη από εμένα στη μαύρη κοινότητα, στις γυναίκες και σε όλους εσάς δεν αρκεί. Έχω πληγώσει πολλούς και αρχίζω να καταλαβαίνω τη δουλειά που έχω μπροστά μου για να κάνω τις απαραίτητες προσωπικές αλλαγές και με την πάροδο του χρόνου να ανακτήσω την εμπιστοσύνη σας».