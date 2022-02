Με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα παρατάσσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με τη Μίντιλαντ.

Ο Πασχαλάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Λύρατζη, Ίνγκασον, Κρέσπο και Βιεϊρίνια από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κούρτιτς και Τσιγγάρας στα χαφ, με τον Αουγκούστο μπροστά τους, τους Μπίσεσβαρ και Ζίβκοβιτς στα άκρα ενώ ο Τσόλακ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης απόντος του Άκπομ.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Ταλιχμανίδης, Ζίβκοβιτς, Μιχάι, Ελ Καντουρί, Τέιλορ, Σίντκλεϊ, Σβαμπ, Μιτρίτσα, Γιαξής, Μιχαηλίδης, Σοάρες, Κούτσιας.

