Η Ουκρανία βιώνει πολύ δύσκολες ώρες μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στην χώρα και πλέον επικρατεί ένα χάος σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχουν ήδη οκτώ νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τις επιθέσεις των Ρώσων κατά των Ουκρανών.

Όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσε και το ποδόσφαιρο να μην έχει επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα. Μάλιστα η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Ουκρανίας πήρε την απόφαση να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα επ’ αόριστον, καθώς μετά την χειμερινή διακοπή θα ξεκινούσε κανονικά αύριο Παρασκευή (25/2).

Οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Σαχτάρ και την Ντιναμό Κιέβου αντίστοιχα συγκεντρώθηκαν με τις οικογένειές τους σε ξενοδοχείο στο Κίεβο και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα με ένα βίντεο που δημοσίευσαν ζητούν βοήθεια από τις Αρχές της Βραζιλίας για τους βοηθήσουν να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την Ουκρανία.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

