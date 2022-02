Χωρίς να εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, η Τσέλσι έκανε το καθήκον της απέναντι στη Λιλ στο Λονδίνο, επικράτησε με 2-0 και έβαλε γερές βάσεις για την παρουσία της στα προημιτελικά του Champions League, στην προσπάθεια της να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Οι «μπλε» δεν προβληματίστηκαν απέναντι στους πρωταθλητές Γαλλίας και για πέμπτη συνεχόμενη φορά στην έδρα τους, νίκησαν χωρίς να δεχτούν γκολ, πάντα σε επίπεδο Champions League! Αυτό μάλιστα αποτελεί και αγγλικό ρεκόρ, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει κάποια ομάδα του Νησιού να κάνει κάτι αντίστοιχο!

🔵Chelsea is the 1st English team to record 5 wins and 5 clean sheets in a row at home in the Champions League. 🪨Stamford Bridge is a Fortress #Chelsea|#CHELOSC|#UCL pic.twitter.com/TuxpoDxkgi — #ChampionsLeague (@alimo_philip) February 23, 2022

Παράλληλα, η Τσέλσι δείχνει να έχει μετατρέψει και πάλι σε «κάστρο» το «Στάμφορντ Μπριτζ», καθώς παραμένει αήττητη στην έδρα της στα τελευταία 16 παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις.

🔵Defending UEFA Champions League and FIFA World Club winners Chelsea are now unbeaten in their last 16 games at Stamford Bridge across all competitions: 🪨Stamford Bridge=Fortress🚫#CHELOSC|#ChelseaLille|#Chelsea pic.twitter.com/p50cFqRFAy — #ChampionsLeague (@alimo_philip) February 22, 2022

Η άμυνα του Τόμας Τούχελ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που αποδεικνύεται και από το φοβερό στατιστικό που έχει ο Εντουάρντ Μεντί στο Champions League, ο οποίος σε 18 παιχνίδια που έχει δώσει με την «μπλε» φανέλα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του τις 14 φορές!

𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪? Edouard Mendy has now kept 14 clean sheets in 18 Champions League appearances 🚫#UCL pic.twitter.com/vlCbBmyM6a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

Όλα αυτά βάζουν την Τσέλσι και πάλι στην κουβέντα για τον τίτλο, με τον Τούχελ και τους ποδοσφαιριστές του να… ονειρεύονται το back to back!