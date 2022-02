Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, εν μέσω φόβων για ουκρανική εισβολή. Σύμφωνα με ανταποκριτή του Sputnik, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε κυβερνητικό κτίριο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DPR).

Σύμφωνα με πληροφορίες την έκρηξη προκάλεσε παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς για την κατάσταση, εξέφρασε την ανησυχία του, δήλωσε όμως πως δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στην Ευρώπη, οι συρράξεις στο Ντονμπάς είναι οι χειρότερες από το 2015, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 80 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από μονάδες του ουκρανικού Στρατού και αυτονομιστές τις προηγούμενες 24 ώρες, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

#FLASH—#DONBASS—#DPR civilian evacuation from imminent #Ukraine invasion begins. Video from a #Donetsk orphanage. First to evacuate will be children, women, and the elderly. First busses leave at 20:00. pic.twitter.com/RAf00OXgvU

— Gleb Bazov (@gbazov) February 18, 2022