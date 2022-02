Μπορεί η Γιουνάιτεντ να μη βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ωστόσο όσο έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόστερ της μπορεί να ευελπιστεί στα πάντα.

Έτσι αποδείχθηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπράιτον, όπου ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ και ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, καθώς από εκείνο το σημείο και μετά οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν τον έλεγχο και «καθάρισαν» με άλλο ένα γκολ του Μπρούνο Φερνάντες.

Κόντρα στους «γλάρους», ο 37χρονος σούπερ σταρ μπόρεσε να δώσει συνέχεια σε ένα φοβερό στατιστικό. Εκτός από το γεγονός πως έφτασε τις 122 ομάδες τις οποίες έχει «πληγώσει», ο Κριστιάνο πρόσθεσε στην… λίστα του και τον Ρομπέρτ Σάντσεθ, τον τερματοφύλακα της Μπράιτον.

Ο Ισπανός ήταν ο Νο. 254 τερματοφύλακας που δέχεται γκολ από τον Ρονάλντο σε αυτά τα χρόνια που ο Πορτογάλος αγωνίζεται στο επαγγελματικό επίπεδο. Τρομερό…

After scoring against Brighton goalkeeper Robert Sanchez, Cristiano Ronaldo has now scored against 254 different goalkeepers in his career.

— Sporting Index (@sportingindex) February 17, 2022