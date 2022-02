Μαχητικό αεροσκάφος Mirage F1 συνετρίβη (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά στο Φοίνιξ της Αριζόνας, πάντως ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης του καθίσματός του, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

«Στις 11:11 σήμερα (τοπική ώρα) στη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής ρουτίνας υπενοικιασμένο μαχητικό αεροσκάφος Mirage F1, που είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Λουκ, συνετρίβη 15 μίλια βορειοδυτικά της βάσης σε ακατοίκητη περιοχή», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση.

Breaking : military aircraft crashes in Desert in Buckeye, pilot reportedly ejected before the crash and is safe. Crash debris strewn across the desert. Waiting for an update from military police/Luke Air Force Base #fox10phoenix pic.twitter.com/BBj16DLMBG

— Nicole Garcia Fox10 (@Fox10_NicoleG) February 10, 2022