Μαροκινοί διασώστες δίνουν σήμερα, για τέταρτη συναπτή ημέρα, μάχη με τον χρόνο για να σώσουν έναν πεντάχρονο, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα βαθύ πηγάδι σε μια επιχείρηση η οποία έχει συγκινήσει τους πολίτες του βασιλείου με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να είναι καθηλωμένοι μπροστά στις οθόνες τους και να παρακολουθούν τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης για την ανάσυρση του Ραγιάν –ο οποίος την Τρίτη έπεσε στο πηγάδι αυτό βάθους 32 μέτρων– εντατικοποιήθηκαν χθες όταν έπεσε το σκοτάδι με τους διασώστες να σκάβουν υπό το φως προβολέων το έδαφος που βρίσκεται γύρω από αυτό για να δημιουρήσουν μια τρύπα.

«Η διάσωση του παιδιού πλησιάζει», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μούσταφα Μπαϊτάς.

«Συμπάσχουμε με την οικογένεια και προσευχόμαστε (ο Ραγιάν) να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν σε αυτήν».

Η περιπέτεια του μικρού έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στο διαδίκτυο με το hashtag #SaveRayan (Σώστε τον Ράιαν) στα αραβικά να έχει γίνει viral σε όλη τη Βόρεια Αφρική, περιλαμβανομένης της γειτονικής Αλγερίας.

I think everyone of us, every Moroccan around the globe is awake, watching and praying for 5-year-old #Rayan to be rescued and reunited with his parents. It’s midnight in #Morocco now and they’re still digging to be able to reach Rayan. pic.twitter.com/IxbPNDm0PV

— Boutaïna Azzabi Ezzaouia (@Boutaina) February 3, 2022