Η τύχη ενός 5χρονου αγοριού που έχει παγιδευτεί σε ένα βαθύ πηγάδι για περισσότερες από 36 ώρες έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία σήμερα στο Μαρόκο, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν σκάβοντας το έδαφος που βρίσκεται γύρω από το πηγάδι.

Ο Ραγιάν έπεσε κατά λάθος την Τρίτη το βράδυ σε ένα ξερό πηγάδι βάθους 32 μέτρων, το οποίο είναι στενό και δύσκολα προσβάσιμο. Αυτό βρίσκεται κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του σε χωριό σε μικρή απόσταση από την περιοχή Μπαμπ Μπερέντ, στην επαρχία Σεφσαουέν, στο βόρειο Μαρόκο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε μια στιγμή απροσεξίας, ο μικρός έπεσε μέσα στο πηγάδι που επισκεύαζα. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα (!)», δήλωσε ο πατέρας του Ραγιάν στον ιστότοπο Le360.

Τα συνεργεία διάσωσης πέτυχαν τον εφοδιασμό του 5χρονου «με νερό και οξυγόνο μέσω σωλήνων», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Πέντε εκσκαφείς που εστάλησαν στο σημείο σκάβουν το έδαφος που βρίσκεται γύρω από το πηγάδι. «Οι εργασίες εκσκαφής έχουν φτάσει σε βάθος άνω των 19 μέτρων», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τις οποίες επικαλείται το MAP.

my heart is

breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold;

everything about this case is painful.

yet, he is so strong

sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and

rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان

#SaveRayan

pic.twitter.com/0ba7owPguf

—

Shifae🎨 (@sh1fae) February

3, 2022