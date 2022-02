Δύο αστυνομικοί που εγγυώνταν την ασφάλεια μικρού ιδιωτικού πανεπιστημίου σκοτώθηκαν στην πολιτεία Βιρτζίνια, στις ανατολικές ΗΠΑ, ενώ μαθητής σκοτώθηκε και συμμαθητής του τραυματίστηκε από σφαίρες μπροστά σε σχολείο στη Μινεσότα.

«Ακόμη μια παράλογη επίθεση με πυροβόλο όπλο πήρε τη ζωή δυο θαρραλέων αστυνομικών», στηλίτευσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μέσω Twitter αναφερόμενος στο συμβάν στη Βιρτζίνια. «Η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων εναντίον αστυνομικών είναι αηδιαστική και πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Οι δύο αστυνομικοί που σκοτώθηκαν στη Βιρτζίνια, ο Τζον Πέιντερ και ο Τζέι Τζέι Τζέφερσον, επενέβησαν χθες Τρίτη νωρίς το απόγευμα όταν ειδοποιήθηκαν ότι ήταν παρών «ύποπτος» άνδρας στην πανεπιστημιούπολη. Αφού αντάλλαξαν μερικά λόγια, ο άνδρας «άνοιξε πυρ εναντίον των δύο αστυνομικών», σκοτώνοντάς τους, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βιρτζίνιας, η Κορίν Γκέλερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ.

Κατόπιν ο δράστης τράπηκε σε φυγή προτού συλληφθεί και κατασχεθούν τα όπλα του, συνέχισε.

In Virginia, the Bridgewater College campus went on lockdown and students were urged to shelter in place following an active shooter incident. Two campus police officers were shot and the suspect has been taken into custody. pic.twitter.com/fZAoeqEA4z

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 1, 2022