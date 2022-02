Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και συνελήφθη. Τσαντίστηκε με άλλον οδηγό την ώρα που οδηγούσε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα. Και αυτό που έκανε ξεπερνάει κάθε λογική.

Ελάττωσε ταχύτητα, άφησε το αυτοκίνητο που τον είχε τσαντίσει να τον προσπεράσει και καθώς βρισκόταν δίπλα του, έβγαλε από το ντουλαπάκι του συνοδηγού ένα πιστόλι και άρχισε να γαζώνει το άλλο όχημα.

Μάλιστα η μανία του είναι τόσο μεγάλη που πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο του διαλύοντας και τα δικά του τζάμια. Το βλέμμα του αλλά και η τρελή ικανοποίηση που παίρνει και καταγράφονται στο βίντεο, τρομάζει.

Here’s road rage like you’ve never seen before. Florida man turns himself into police after he fires gun at another driver who pissed him off. In the process, he shoots up his own car. Thankfully, no one was hurt pic.twitter.com/Px5FucrNKK

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2022