Κοριτσάκι οκτώ ετών (φωτογραφία, επάνω), που είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το σαββατοκύριακο στο Σικάγο κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων συμμοριών, γεγονός που συγκλόνισε την κοινή γνώμη στην αμερικανική μεγαλούπολη όπου το πρόβλημα της βίας αποτελεί γάγγραινα.

Η Μελίσα Ορτέγα, 8 ετών, περπατούσε μαζί με τη μητέρα της το Σάββατο το απόγευμα σε δρόμο του τρίτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Melissa Ortega was ID’d as the 8-year-old girl shot and killed in a Little Village shooting. A man is in critical condition, Chicago police said. https://t.co/fzT0s3KsDw

Παρά την προσπάθειά τους να βρουν κάλυψη, το παιδί χτυπήθηκε από δύο σφαίρες στο κεφάλι, αναφέρει έκθεση των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

“Stop the violence.”

There’s a growing memorial for 8-year-old Melissa Ortega at 26th & Pulaski in Little Village.

She was shot and killed while walking with her mom here Sunday.

Struck by a bullet police say was meant for someone else.

Gathering the latest for @cbschicago pic.twitter.com/KIOyQMalu3

