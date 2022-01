Χιλιάδες νέοι άνεργοι στην Ινδία που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που οργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι έβαλαν φωτιά σε άδεια βαγόνια τρένων καταγγέλλοντας «στημένο» διαγωνισμό για προσλήψεις που προκήρυξε η Ένωση Σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με το Reuters, πολλοί από τους νέους που απέτυχαν στον διαγωνισμό, εμπόδισαν την κυκλοφορία των τρένων καίγοντας πολλά βαγόνια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας.

Επισημαίνεται ότι η Ένωση Σιδηροδρόμων της Ινδίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον κόσμο.

Οι διαδηλώσεις με τις πυρπολήσεις άδειων βαγονιών τρένων πραγματοποιούνται κυρίως στην ανατολική πολιτεία Μπιχάρ, στην οποία καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ινδία.

Watch: Angry mobs in eastern #India set fire to train carriages in protests over access to railway jobs that have seen police violently disperse crowds with tear gas and baton charges.https://t.co/03tEdoNQlz pic.twitter.com/wTyflEK2ds

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 27, 2022