Κορυφώνεται το θρίλερ με την υπόθεση απέλασης του κορυφαίου Σέρβου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα να αντιμετωπίζουν την εκδίωξή του από τη χώρα ως βεβαιότητα, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Μετανάστευσης της χώρας, Άλεξ Χοκ.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος της αυστραλιανής εφημερίδας, The Saturday Paper, Πολ Μπονγκιόρνο, υποστηρίζει ότι η απόφαση για απέλαση έχει ήδη ληφθεί.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.

— Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022