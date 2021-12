Η δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνοικία στο κέντρο της πόλης, λόγω της έκρηξης θανάτων από υπερβολική δόση, κατά κύριο λόγο από φεντανύλη, συνθετικό οπιοειδές που κάνει θραύση στις ΗΠΑ.

Κέντρο διακίνησης και χρήσης

Η συνοικία Τέντερλοϊν, που γειτονεύει με τη Γιούνιον Σκουέρ και άλλες τουριστικές περιοχές του Σαν Φρανσίσκο, έχει μετατραπεί σε κέντρο διακίνησης και χρήσης οπιοειδών, με θανάτους σε καθημερινή βάση.

#SF | Today Mayor @LondonBreed declared a State of Emergency in the Tenderloin. ▪️Over 600+ people have died from a drug overdose in SF this year. “We are losing over 2 people a day to drug overdoses, mostly to #fentanyl & mostly in the #Tenderloin and SoMa.”@abc7newsbayarea pic.twitter.com/8ttclMHUj2 — Luz Peña (@Luzpenatv) December 17, 2021

Κατά μέσο όρο «χάνουμε περισσότερους από δύο ανθρώπους καθημερινά λόγω υπερβολικής δόσης, κυρίως από φεντανύλη», είπε ο δημοτικός σύμβουλος Ματ Χέινι.

«Πρόκειται για κρίση δημόσιας υγείας που απαιτεί κατεπείγουσα αντίδραση σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και την αποφασιστικότητα» των αρχών, πρόσθεσε.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, με την εξάπλωση των συνθετικών οπιοειδών, που είναι πιο ισχυρά από την ηρωίνη ή τη μορφίνη, ο αριθμός των υπερβολικών δόσεων εκτοξεύτηκε στο Σαν Φρανσίσκο.

Breaking News: The mayor of San Francisco announced a state of emergency in the Tenderloin neighborhood to clamp down on crime and drug activity in the area, which has been ground zero for drug dealing, overdose deaths and homelessness for years. https://t.co/DTrIaHKbZu — The New York Times (@nytimes) December 17, 2021

Πέρσι καταγράφηκε ρεκόρ, με 711 θανάτους. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle ανέφερε ότι και φέτος οι θάνατοι θα πλησιάζουν αυτόν τον αριθμό, με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Σε τι αποσκοπεί

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την οποία υπέγραψε η δήμαρχος Λάντον Μπριντ επιτρέπει στις τοπικές αρχές να ανοίξουν γρήγορα κέντρα φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους πολεοδομικούς κανονισμούς ή να προκηρύσσουν χρονοβόρους διαγωνισμούς.

STATE OF EMERGENCY: San Francisco is losing over two people a day to drug overdoses — most of whom are in the Tenderloin and SoMa neighborhoods. https://t.co/TBkxepNJJ6 — KRON4 News (@kron4news) December 17, 2021

Το μέτρο αυτό βασίστηκε σε εκείνο που εφαρμόστηκε σε όλο το Σαν Φρανσίσκο τον Φεβρουάριο του 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021, στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 100.306 θάνατοι από υπερβολική δόση, αύξηση 28,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς (78.056 θάνατοι).

Είναι η πρώτη φορά που ξεπερνιέται το συμβολικό όριο των 100.000 θανάτων, που αντιστοιχεί σε έναν θάνατο κάθε 5 λεπτά.

Η μάστιγα αυτή τροφοδοτείται κυρίως από την κυκλοφορία νοθευμένων φαρμάκων, κυρίως μέσω του διαδικτύου ή των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβόητη για τους άστεγους…

Το Τέντερλοϊν είναι συνοικία διαβόητη για τον υψηλό αριθμό των άστεγων, των τοξικομανών και των εμπόρων ναρκωτικών που συχνάζουν εκεί.

Για την Λάντον Μπριντ, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει «να σταματήσουμε τις παράνομες δραστηριότητες» στην περιοχή και «να δώσουμε στους ανθρώπους τη θεραπεία και τη στήριξη που χρειάζονται».

Ο αλκοολισμός και η τοξικομανία έχουν αυξηθεί μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, λόγω της οποίας διακόπηκαν πολλά προγράμματα στήριξης των εξαρτημένων ατόμων και αυξήθηκε γενικά το επίπεδο άγχους των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ