Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 14η Τελετή Απονομής RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS BY EBEN, στον χώρο τέχνης 212 ARTS στον Πειραιά.

Για άλλη μια χρόνια συμμετείχαν σημαντικές εταιρίες, Οργανισμοί και Όμιλοι με ιδιαίτερα ενεργή δράση στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Επιχειρηματικής Ηθικής.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε διαδικτυακά μέσω Facebook (EBEN GREECE) και οκτώ Οργανισμοί που διακρίθηκαν, παρέλαβαν τα βραβεία υβριδικά, ενώ πέντε εκπρόσωποι οργανισμών τα παρέλαβαν δια ζώσης (τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά του COVID-19).

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντώνης Γκορτζής – Πρόεδρος EBEN ΕΛΛΑΔΟΣ. Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο JACOB DAHL RENDTORF – Πρόεδρος EBEN EUROPE.

Ακολούθησαν σημαντικές ομιλίες και εισηγήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη Οργανισμών, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς σχετικά με το θέμα: «Η επιχειρηματική ηθική κατά την πανδημία».

Το θέμα το προσέγγισαν και το ανέλυσαν με ιδιαίτερα αξιόλογες παρουσιάσεις οι:

Δημήτριος Λακασάς – CEO της OLYMPIC ELECTRONICS, Δημήτρης Γούλιας – Οικονομικός αναλυτής ΣΕΒΕ, Επιστημονικός Επιμελητής Άνθρωπος 4.0, Ελισάβετ Γεωργίου – Εργασιακή Ψυχολόγος, Executive Coach, Διευθύντρια Be YourSelf, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive, Όλγα Σταυροπούλου – Γενική Διευθύντρια HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Ακολούθησε η παρουσίαση του φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα «Επιχειρηματική Ηθική κατά την Πανδημία» με χορηγό την ALPHA BANK και υποστηρικτή το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η αξιολόγηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε από Ακαδημαϊκή Επιτροπή. Στον διαγωνισμό διακρίθηκε ο Γεώργιος Αθανάσιος – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η παρουσίαση των Οργανισμών και η απονομή των βραβείων έγινε απο την Τζελίνα Καρελλά – Γενική Γραμματέα EBEN GR, η οποία αναφέρθηκε στην λειτουργία του AMBASSADORS CLUB ACE και των δράσεων των μελών του όπως και στην σημαντική προστιθέμενη αξία που παρέχει το RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE στους Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που πιστοποιούνται, ανακοινώνοντας τα ονόματα των Οργανισμών.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων δια ζώσης και online.

Οι Οργανισμοί που πιστοποιήθηκαν ανά επίπεδο (με αλφαβητική σειρά) είναι:

BRONZE AWARDS

• ΑLERT SHIPPING AGENCIES LTD

• ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΨΥΧΑΛΗΣ ΕΠΕ

GOLD AWARDS

• ATHENIAN SEA CARRIERS LTD

• ELVICTOR GROUP

• ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA

• E.YΔ.ΑΠ. Α.Ε ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ )

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

• SEFCO ZEELANDIA S.A

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

• TSAKOS GROUP OF COMPANIES

OLYMPIC AWARDS

• ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΊΣΤΙΚΗ (KYNISKAS OLYMPIC WREΑTH)

• OMΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ) UNI-PHARMA SA, INTERMED SA

(RHETORIC OLYMPIC WREΑTH)

• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. (KOTINOS OLYMPIC WREΑTH)