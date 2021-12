Η αγάπη της Βρετανής φωτογράφου Janette Beckman για «ανατρεπτικά στοιχεία», καινοτόμους και ακτιβιστές αποτυπώνεται στις σελίδες του λευκώματος «Rebels: From Punk to Dior», το οποίο κυκλοφόρησε προσφάτως. Στο λεύκωμα συγκεντρώνονται φωτογραφίες τεσσάρων δεκαετιών οι οποίες υμνούν περιθωριακούς καλλιτέχνες, μουσικούς και κινήματα που επαναπροσδιόρισαν τη mainstream κουλτούρα και κοινωνία.

Μεγαλώνοντας στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1960, επισκεπτόταν τη National Portrait Gallery και γοητευμένη από τα πορτρέτα ανθρώπων από αλλοτινούς καιρούς και μακρινά μέρη προχώρησε με αποφασιστικότητα στην πραγμάτωση του ονείρου της να γίνει καλλιτέχνης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε σπουδές στη Central St. Martins για να σπουδάσει τέχνη και από ευτυχή σύμπτωση στράφηκε στη φωτογραφία. «Καθόμασταν ένα γύρω και ζωγραφίζαμε άπειρες φορές ο ένας τον άλλον. Ο αγαπημένος μου φίλος Eddie ήταν φανταστικός καλλιτέχνης· μπορούσε να ζωγραφίζει τόσο καλά όσο ο David Hockney. Κοίταζα τη δουλειά του, μετά τη δική μου και συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν θα γινόμουν τόσο καλή. Όταν έφτασε το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, έπρεπε να αποφασίσω τι θα έκανα και τότε σκέφτηκα “θα δοκιμάσω φωτογραφία”» θυμάται η Beckman.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι punks, οι mods, οι skinheads και οι rockers που τραβούσαν την προσοχή της Beckman ξεκινούσαν μια μεγάλη επανάσταση στη μουσική και στο στυλ. Η Beckman αποφάσισε ότι ήθελε να φωτογραφίζει μουσικούς για το εβδομαδιαίο μουσικό περιοδικό Sound. Η Vivien Goldman – γνωστή σήμερα ως η «Professor of Punk» – είδε το ντοσιέ της και της παρήγγειλε το ίδιο βράδυ να φωτογραφίσει στο Roundhouse τους Siouxsie and the Banshees και τους Spiz Oil. Και η Goldman και η Beckman μετακόμισαν στο περίφημο Melody Maker.

Τον Δεκέμβριο του 1982, η Beckman πήγε για ολιγοήμερες διακοπές σε φίλους στη Νέα Υόρκη, ερωτεύτηκε την πόλη και δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Το Hip Hop, που ξεκίνησε τους δρόμους του Bronx, κατέβαινε προς το κέντρο της πόλης αλλά οι δισκογραφικές εταιρείες δεν ήταν έτοιμες για το νέο στυλ και τον ήχο της Μαύρης Αμερικής. Ανεξάρτητες εταιρείες όπως οι Dej Jam και Sleeping Bag άρχισαν να ξεπηδούν και υπέγραφαν συμβόλαια με νέα αρμαθιά καλλιτεχνών που ήθελαν φωτογραφίες για εξώφυλλα δίσκων και διαφήμιση· η Janette Beckman ήταν ο άνθρωπός τους.

Από το «It Takes Two» των Rob Base & DJ E-Z Rock μέχρι το «Fast Car» της Tracy Chapman, η Janette Beckman ήταν καθοριστική για τη δημιουργία της εικόνας της Αμερικής της δεκαετίας του 1980. Φωτογράφισε το «Candy Girl» της R&B μπάντας New Edition και το «Love Shack» των B-52 αλλά και άπειρα editorial για ultra hip περιοδικά όπως το Paper και το The Face.

Ιδρύματα άρχισαν να αναγνωρίζουν την αξία της. Νωρίτερα μέσα στο 2021, έκλεισε ένας κύκλος της καλλιτεχνικής διαδρομής της: η National Portrait Gallery απέκτησε τέσσερις φωτογραφίες Βρετανών μουσικών – συμπεριλαμβανομένων των The Specials και του Laurel Aitken – που είχε τραβήξει η Beckman.

Στην έκδοση του «Rebels: From Punk to Dior» προχώρησε ο οίκος Drago και στον σύνδεσμο https://www.dragopublisher.com/product/rebels-from-punk-to-dior/ δίνεται η δυνατότητα να ξεφυλλίσουμε λίγες σελίδες του λευκώματος.

