Η τελετή που έκανε «Sir» τον Λιούις Χάμιλτον έγινε στο κάστρο του Γουίνδσορ. Ο τέως πρωταθλητής της Formula 1, γονάτισε σύμφωνα με το εθιμοτυπικό και ο πρίγκιπας Κάρολος του ακούμπησε το σπαθί στον ώμο και τον έχρισε ιππότη.

«Μπορείς να σηκωθείς sir Λιους Χάμιλτον» είπε ο Κάρολος χαμογελώντας και ο πολυνίκης της Formula 1 στάθηκε στα πόδια του ως ιππότης πλέον. Στη συνέχεια έψαξε με τα μάτια του στην αίθουσα την μητέρα του που τον συνόδευε και την αγκάλιασε.

Το χρίσμα του ιππότη το παίρνουν πολίτες που με τις πράξεις τους κάνουν υπερήφανους τους Βρετανούς και είναι η ανώτατη τιμή που αποδίδει το παλάτι σε κοινούς θνητούς.

Είναι η τέταρτη φορά που βρετανός πιλότος της formula 1 παίρνει τον τίτλο του ιππότη. Είχαν προηγηθεί ο Τζακ Μπράμπαμ το 1979, ενώ ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια ο Στέρλινκ Μος το 2000 και ο Τζάκι Στιουαρτ το 2001.

