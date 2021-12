Μια από τις επικότερες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της Formula 1 έριξε την αυλαία της την περασμένη Κυριακή (12/12), με τον Μαξ Φερστάπεν να εκθρονίζει τον Λιούις Χάμιλτον, έπειτα από ένα συγκλονιστικό αγώνα, τον τελευταίο για το 2021, ο οποίος διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι.

Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον πρωταγωνίστησαν σε μια μάχη που μας κρατούσε καθηλωμένους στις οθόνες μας επί δέκα μήνες.

Η πρωτοπορία άλλαζε συνεχώς χέρια, η πλάστιγγα έγερνε πότε από τη μια πλευρά και πότε από την άλλη.

Από τα παραλίγο ατυχήματα σε Ίμολα και Βραζιλία μέχρι τις συγκρούσεις σε Μεγάλη Βρετανία, Μόντσα και Σαουδική Αραβία, η φετινή χρονιά πέρασε στην ιστορία ως μια από τις καλύτερες όλων των εποχών.

Έτσι, η Formula 1 αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις στιγμές σε ένα πεντάλεπτο βίντεο συνοδεύοντάς το με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, με το αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Two of F1’s greatest talents, one world title 🏆

To both Max and Lewis, thank you for an unforgettable year of racing ❤️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/jB3ltkWQII

