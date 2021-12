Άφωνους τους άφησε όλους η Μαρίνα Πατούλη όταν την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οικειοθελώς από το Just the 2 of US.

Ωστόσο, χθες (4/12) έδωσε κανονικά το «παρών» στο live και έκανε την ανατροπή λέγοντας πως θα παραμένει κανονικά στο σόου.

Αργότερα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλυτέρα δε γίνεται» εξήγησε τους λόγους, για τους οποίους άλλαξε γνώμη.

«Άλλαξα απόφαση πάνω στη σκηνή. Με το που κλείσαμε και είδα όλη αυτή τη θετική ενέργεια από την κριτική και κυρίως την ανταπόκριση του κοινού και των followers», δήλωσε χαρακτηριστικά.

