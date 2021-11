Το ματς με την Μπενφίκα ήταν ιδιαίτερα κομβικό για την Μπαρτσελόνα. Και ο Πέδρι είναι αναγκαίος στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του Τσάβι. Ο Ισπανός άσος πίεσε το πόδι του για να παίξει και αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό.

Ο 19χρονος μέσος των Καταλανών υπέστη δεύτερη υποτροπή στη θλάση στον μηρό που τον ταλαιπωρεί και θα μείνει τουλάχιστον εκτός γηπέδων μέχρι τις αρχές του 2022. Ήταν ήδη δύο μήνες εκτός δράσης, θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη μακριά από τα γήπεδα. Και δεν έπαιξε κόντρα στους Λουζιτανούς και έπαθε μεγαλύτερη ζημιά απ’ ότι είχε ο νεαρός άσος.

Το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα θα πρέπει από εδώ και πέρα να είναι πολύ πιο προσεκτικό με την αποθεραπεία του Πέδρι, αν δεν θέλουν να χάσει ο «Golden Boy» τους ακόμα περισσότερα παιχνίδια φέτος.

Πέδρι τέλος λοιπόν για το 2021 και βλέπουμε…

🚨🚨🚨[ @fansjavimiguel🥇] | Pedri will not be able to play until 2022. His recovery starts from scratch after suffering 2 relapses, and although it is not ruled out that the ‘Golden Boy’ may return before, he will be like a new winter signing for Xavi. #FCBlive pic.twitter.com/EzAnDjF0nC

— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 25, 2021