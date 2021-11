O Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκε πανευτυχής μετά την νίκη του στο Κατάρ, καθώς μείωσε την διαφορά του στους 8 βαθμούς από τον πρώτο της βαθμολογίας Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes έδειξε γεμάτος αυτοπεποίθηση για τα δύο τελευταία Grand Prix της σεζόν στη Formula 1.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λιούις Χάμιλτον:

«Ένιωσα… μοναξιά μπροστά. Θέλω να ξαναδώ τον αγώνα για να δω τι έγινε πίσω μου. Σίγουρα απολαμβάνω τους αγώνες που δίνω μάχες, αλλά είχαμε ανάγκη τους βαθμούς. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά στο μονοθέσιο και τα πιτ στοπ. Είμαι ευγνώμων για τους βαθμούς. Η σεζόν είναι συγκλονιστική και το να κερδίζω διαδοχικούς αγώνες σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαστε σε καλή θέση για τα δύο εναπομείναντα Grand Prix. Νιώθω καλύτερα από ποτέ, φέρτε μου τους επόμενους δύο αγώνες».

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧

And cuts Max Verstappen’s championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/9xOMl0m2kx

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021