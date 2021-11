Μεγάλη ένταση στο ματς των Πέισερς κόντρα στους Τζαζ, με τους Ρούντι Γκομπέρ και Μάιλς Τέρνερ να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 25χρονος παίκτης της Ιντιάνα… έσβησε τα φώτα στον Γκομπέρ.

Στη συνέχεια τον έσπρωξε, με τον Γάλλο να απαντά σε αυτήν την ενέργεια.

Οι δύο παίκτες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν, ηρεμώντας τα πνεύματα.

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, και μοιάζει δεδομένο πως το NBA θα επέμβει μοιράζοντας ποινές γι’ αυτό το «χοντρό» επεισόδιο στη Γιούτα.

Δείτε την… πάλη των Γκομπέρ και Τέρνερ:

Gobert and Myles Turner got into it 😳 pic.twitter.com/M9Rkb6IwYz

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2021