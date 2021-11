Το 4ο live του Dancing with the stars αποτελεί παρελθόν. To βράδυ της Κυριακής (7/11) τα 14 ζευγάρια τα έδωσαν όλα και χάρισαν μοναδικές στιγμές τόσο στο κοινό όσο και στους τέσσερις κριτές, Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου και Στέφανο Δημουλά.

Ωστόσο, στο φινάλε ένα από αυτά έπρεπε να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό

Η Βίκυ Καγιά ξεκίνησε με τυχαία σειρά να ανακοινώνει τα ζευγάρια που θα χορέψουν κανονικά και την επόμενη εβδομάδα.

Στο τέλος σκηνή έμειναν στη σκηνή η Ρεγγίνα Μακέδου και ο παρτενέρ της και ο Σταύρος Βαρθαλίτης με τη ντάμα του.

Τελικά αυτοί που δεν τα κατάφεραν και είδαν την πόρτα της εξόδου από το σόου ήταν η Ρεγγίνα Μακέδου και ο παρτενέρ της, Γεράσιμος.