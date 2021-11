Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πέτυχαν τη νίκη της βραδιάς στο ΝΒΑ, φεύγοντας με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (104-107), χάρη εν πολλοίς και στην 28άρα του Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ.

Ωστόσο, τίποτα δεν έδειχνε πως ο αγώνας θα καταλήξει έτσι στα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν και οι Λιμνάνθρωποι προηγήθηκαν με 44-25, αν και αγωνίζονταν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στο τέλος όμως οι Θάντερ ήταν οι μεγάλοι θριαμβευτές και δείχνουν πως έχουν βρει το κουμπί των Λέικερς, καθώς και οι δύο νίκες που έχουν πετύχει τη φετινή χρονιά είναι απέναντί τους.

Το ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ο τρόπος με τον οποίον έχουν έρθει.

Μπορεί η ανατροπή από το -19 να φαντάζει μεγάλη, αλλά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, είχαν γυρίσει από το -26 κερδίζοντας με 123-115, έχοντας και πάλι για πρώτο σκόρερ τον Αλεξάντερ, ο οποίος είχε πετύχει 27 πόντους.

Οι Θάντερ έγιναν μόλις η πέμπτη ομάδα τα τελευταία 25 χρόνια που κερδίζει τον ίδιον αντίπαλο, επιστρέφοντας από το -19, με τους Σικάγο Μπουλς της σεζόν 2015-16 να είναι οι τελευταίοι χρονικά που κατάφεραν κάτι αντίστοιχο απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

The Thunder complete another comeback against the Lakers, this time coming back from down 19.

The Thunder are the 5th team over the last 25 years to win multiple games vs a single opponent in a season where they trailed by 19+ points in both. pic.twitter.com/2nWX5NsJRj

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 5, 2021