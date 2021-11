Ο Έλον Μασκ προσπάθησε να «στριμώξει» τον ΟΗΕ προχωρώντας σε μία βαρύγδουπη δήλωση. Με ένα tweet του, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space – X, προκάλεσε τον ΟΗΕ να αποδείξει ότι 6 δισ. δολάρια μπορούν να τερματίσουν την παγκόσμια φτώχεια. Σε αυτήν την περίπτωση όπως είπε, ο ίδιος θα πουλήσει τις μετοχές της Tesla που του ανήκουν και μάλιστα άμεσα.

Ο Έλον Μασκ «βασίστηκε» σε δήλωση αξιωματούχου του ΟΗΕ που κάλεσε τους πλούσιους του πλανήτη να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Ειδικότερα ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Ντειβιντ Μπίζλεϊ, κάνοντας ονομαστική αναφορά στον Έλον Μασκ και στον Τζεφ Μπέζος, κάλεσε τους διεθνείς «κροίσους» να συμβάλουν προκειμένου να «βοηθήσουν 42 εκατομμύρια ανθρώπους που θα πεθάνουν αν δεν τους βοηθήσουμε».

Το στοίχημα του Έλον Μασκ

Fact check: 🔹 2% of @elonmusk‘s wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn’t «solve world hunger»? _ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

Ο διάλογος στο twitter

Ο Μασκ απάντησε στον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών με την παρακάτω ανάρτηση στο Twitter: «Αν ο ΟΗΕ απαντήσει σε αυτό το tweet και εξηγήσει ακριβώς πως 6 δισ. θα λύσουν το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας θα πουλήσω τις μετοχές της Tesl τώρα για να το κάνουν». Σε δεύτερο tweet πρόσθεσε ότι «το σχέδιο του ΟΗΕ πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένη λογιστική, ώστε το κοινό να βλέπει ακριβώς πώς ξοδεύονται τα χρήματα».

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Ο Μπίσλεϊ επανήλθε ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΟΗΕ ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι 6 δισ. δολάρια μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της πείνας στον πλανήτη αλλά «θα αποτρέψουν την παγκόσμια πολιτική αστάθεια, την μαζική μετανάστευση και θα σώσουν 42 εκατομμύρια ανθρώπους πριν πεθάνουν από την πείνα».

.@elonmusk! Headline not accurate. $6B will not solve world hunger, but it WILL prevent geopolitical instability, mass migration and save 42 million people on the brink of starvation. An unprecedented crisis and a perfect storm due to Covid/conflict/climate crises. — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021



Ο Μασκ απάντησε ξανά ζητώντας από το στέλεχος του ΟΗΕ να δημοσιεύσει τις τρέχουσες και τις προτεινόμενες δαπάνες της οργάνωσης με αναλυτικές λεπτομέρειες. «Το φως του ήλιου είναι ένα υπέροχο πράγμα», έγραψε ο Μασκ.