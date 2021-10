Το Ιράν θα συνεχίσει τις συνομιλίες με έξι παγκόσμιες δυνάμεις πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής του την Τετάρτη, επιδιώκοντας να αναβιώσει την πυρηνική συμφωνία του 2015 που ήρε τις κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

«Είχαμε έναν πολύ σοβαρό και εποικοδομητικό διάλογο με τον Enrique Mora @enriquemora_ σχετικά με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. Συμφωνούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από τα τέλη Νοεμβρίου», έγραψε στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί Κάνι μετά από συναντήσεις με αξιωματούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.

We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021