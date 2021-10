Επειτα από ημέρες αναμονής, 367 μετανάστες μεταφέρθηκαν στην ακτή της Σικελίας από την οργάνωση αρωγής Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Το πλοίο Geo Barents, το οποίο εκτελεί επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, έδεσε στο λιμάνι του Παλέρμο αργά το βράδυ χθες Τετάρτη.

Οι μετανάστες πάνω στο πλοίο – σύμφωνα με τους διασώστες της ΜΚΟ, ανάμεσά τους ήταν 172 παιδιά – υποβλήθηκαν σε τεστ για τον νέο κοροναϊό προτού μεταφερθούν σε κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης και καραντίνας.

Ο δήμαρχος του Παλέρμο, ο Λεολούκα Ορλάντα, πήγε στο λιμάνι για να υποδεχθεί τους μετανάστες, μετέδωσε το ιταλικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Κατά τη διάρκεια αποστολής με διάρκεια αρκετών εβδομάδων, το Geo Barents διέσωσε τους μετανάστες αυτούς από φουσκωτά και ξύλινα πλεούμενα που διέτρεχαν κίνδυνο.

Το πλήρωμα ανέμενε από το περασμένο Σαββατοκύριακο την έγκριση για να τους μεταφέρει σε ασφαλές λιμάνι.

Η οργάνωση αρωγής ανησυχούσε καθώς μετεωρολόγοι προέβλεπαν καταιγίδες στην περιοχή νοτιοανατολικά της Σικελίας και νότια της Καλαβρίας.

Χθες Τετάρτη το πλοίο έλαβε πράσινο φως από τις ιταλικές αρχές.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφραστεί η χαρά και η ανακούφιση στο σκάφος», ανέφερε η MSF μέσω Twitter.

#GeoBarents has a port for disembarkation. There are no words to express the joy and relief on board. We’re heading to Palermo (Italy) now to bring the 367 survivors to safety ashore. pic.twitter.com/58GF80Y85o

— MSF Sea (@MSF_Sea) October 27, 2021