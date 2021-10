Σάλος έχει ξεσπάσει στην Δανία!

Οπαδοί της Μπρόντμπι προσπάθησαν να πλησιάσουν το πούλμαν της Κοπεγχάγης, όμως είδαν έναν αστυνομικό να βγάζει όπλο και να τους σημαδεύει στην προσπάθεια του να τους απομακρύνει.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν το όπλο είχε αληθινές, η πλαστικές σφαίρες. Πάντως στην Δανία έχει «γεννήσει» πολλά ερωτηματικά, η συγκεκριμένη κίνηση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, φίλοι της Μπρόντμπι επιχείρησαν να επιτεθούν σε αυτούς της Κοπεγχάγης κι αντάλλαξαν αντικείμενα και φωτοβολίδες, ενώ υπήρξαν συμπλοκές και με την αστυνομία.

