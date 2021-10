Στην αναμέτρηση της Νιούκαστλ με την Τότεναμ την περασμένη Κυριακή για την Premier League, είχε στηθεί μια μεγάλη γιορτή καθώς ήταν το πρώτο παιχνίδι για τις «καρακάξες» μετά την εξαγορά τους από πανίσχυρο fund Σαουδαράβων.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και συγκεκριμένα λίγο πριν την ανάπαυλα υπήρξε ένα ακόμη γεγονός, και μάλιστα σοβαρό καθώς ένας οπαδός των ασπρόμαυρων κατέρρευσε στις κερκίδες με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ημίωρη διακοπή. Ή άμεση επέμβαση των γιατρών τον κράτησαν στην ζωή χρησιμοποιώντας απινιδωτή πριν τη διακομιδή του σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο συγκεκριμένος οπαδός της Νιούκαστλ είναι 80 ετών και ονομάζεται Άλαν Τζορτζ Σμιθ, με την οικογένεια του να ενημερώνει σήμερα Τετάρτη(20/10) για τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας του.

«Ενημερώνουμε με χαρά πως ο Άλαν παρουσιάζει σημαντική πρόοδο, είναι σε πλήρη εγρήγορση, ενώ σηκώνεται και περπατάει. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέσα στις επόμενες ημέρες για όσο διάστημα διενεργηθούν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Τόσο εκείνος όσο και η οικογένειά του θέλουν να πουν ευχαριστώ στο φίλο του, Ντον Γουίλιαμσον, που ήταν μαζί του εκείνη την ώρα και ειδοποίησε άμεσα για την κατάστασή του.

🙏 The family of Alan George Smith, the fan who required urgent medical care at St. James’ Park on Sunday, have released a statement updating supporters on his condition.

He is now fully alert and is up & walking about but remains in hospital while further tests are carried out.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021