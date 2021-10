Στον «τάκο» της αποχώρησης του GTNM βρέθηκαν χθες η Ραφαέλα και ο Γιάννης.

Τα μοντέλα του ριάλιτι περπάτησαν για τη συλλογή του Στέλιου Κουδουνάρη και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.

Έτσι, στο τέλος του επεισοδίου η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου ανακοίνωσε ότι η Ραφαέλα αποχωρεί από το ριάλιτι μοντέλων.

Μετά την αποχώρησή της, η 24χρονη κοπέλα είπε:

«Είναι ανάμικτα τα συναισθήματα, αλλά επειδή είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, τα περισσότερα συναισθήματα μέσα μου είναι ευχάριστα. Στόχος μου ήταν να φτάσω στο makeover, από ‘κει και πέρα δε με ενδιέφερε τι θα γίνει. Θα γυρίσω πίσω στις αγκαλιές που μου έχουν λείψει τόσο πολύ και θα ξεκινήσω να χορεύω, να ηχογραφώ και να ποζάρω».

Λίγες ώρες μετά την προβολή της αποχώρησής της από το GNTM, η Ραφαέλα Ροδινού επέστρεψε και στο Instagram, κάνοντας την πρώτη της ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, η Ραφαέλα έγραψε:

«Back to Normality! Το ζήσαμε και αυτό. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα όμορφα μηνύματα ρε παιδιά, αλήθεια! Να είστε αληθινοί, να είστε δημιουργικοί, να μην φοβάστε να εκτεθείτε ή να τσαλακωθείτε! Δημιουργήσατε αναμνήσεις! Ευχαριστώ την παραγωγή του @gntmgr για την όμορφη συνεργασία και τους κριτές φυσικά!

Ιδιαίτερα όμως ευχαριστώ την @vicky_koulianoy και τον αγαπημένο coach @yiorgoskaravas_official για τις πολύτιμες συμβουλές τους και για το ήθος τους γιατί αυτά τα παραδείγματα είναι προς μίμηση!

Υστ1: επειδή δεν είμαι καμία σνομπ βάζω στόχο δημόσια από σήμερα να απαντήσω σε οοοολα τα μηνύματα

Υστ2: the best are yet to come

Goodnight»

Σήμερα, η Ραφαέλα Ροδινού εμφανίστηκε στην εκπομπή Breakfast @ Star και είδαμε ότι δεν κράτησε το ομολογουμένως εντυπωσιακό – αν και πραγματικά αμφιλεγόμενο – κούρεμα που είχαν επιλέξει για εκείνοι οι ειδήμονες του ριάλιτι.

Δείτε την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της: