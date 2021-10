Προσφυγιά. Μία λέξη, χιλιάδες συναισθήματα, αμέτρητες εικόνες και ιστορίες. Όσοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το σπίτι τους με προορισμό το άγνωστο, γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει.

Ακόμα περισσότερο τα παιδιά και δη τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Μόνα… Με μια βαλίτσα όνειρα αναζητούν την τύχη τους και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον.

Ο δρόμος τους; Μακρύς και δύσκολος. Η πιο σημαντική τους στάση; Το σχολείο.

Το ντοκιμαντέρ της Τζίνας Γεωργιάδου, «Η αγάπη είναι η πιο όμορφη λέξη στα ελληνικά», αφηγείται με τον πιο γλαφυρό τρόπο το ταξίδι των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, που βρίσκονται στη χώρα μας, προς τη γνώση.

Από που έρχονται, πώς και γιατί; Ποιες είναι οι ανάγκες τους; Πάνε στο σχολείο όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους; Κι αν πάνε, πώς νιώθουν εκεί;

Πού βρίσκονται τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο, την ίδια ώρα που τα συνομήλικα τους είναι στην τάξη;

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα γεννιούνται στα 80 λεπτά της ταινίας

Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, ούτε έτοιμες συνταγές. Ο καθένας και η καθεμία απαντά με τον δικό του/της τρόπο στο κύριο ερώτημα «αυτά τα παιδιά τίνος είναι;». Κι από την απάντηση αυτή κρίνεται το μέλλον, όχι μόνο των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, αλλά και όλων των παιδιών.

Το έργο (συνεισφορά της Ελληνικής εθελοντικής ομάδας των Ανάδοχων Εκπαιδευτικών) γυρίστηκε στο πλαίσιο του διεθνούς πρότζεκτ του National Geographic Society με θέμα «Teaching to Hope: Saving the education of refugee teens during and after the pandemic’s school shutdowns».

Σε αυτό συμμετείχαν εθελοντικά εκπαιδευτικοί που επιχειρούν την ένταξη των ασυνόδευτων ανήλικων στα δημόσια σχολεία έξι διαφορετικών χωρών υποδοχής: Ιορδανία, Ελλάδα, Γερμανία, Γουατεμάλα, Μεξικό και ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχε στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας Κρήτης και έλαβε το ψηφιακό βραβείο Κοινού.

Μπορείτε να το δείτε παρακάτω

Αναλυτικά οι συντελεστές του

ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΙΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ, ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ

MASTERING ΤΙΤΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΟΝΤΑΖ: ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΗΧΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΙΩΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΛΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΛΙΟΥ, ΕΛΛΗ ΔΕΛΛΙΟΥ, ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΛΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΙΩΛΑ

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: TONY HARRISON

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ © 2021: ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ, ΧΙΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ για τους ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – RefugEduCare