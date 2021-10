Τουλάχιστον έξι μετανάστες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν σε ένα κέντρο κράτησης στην Τρίπολη, ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη Λιβύη.

Πολλοί άλλοι μετανάστες φέρεται ότι δραπέτευσαν από το κέντρο αυτό, ενώ ορισμένοι έχουν συγκεντρωθεί στους γύρω δρόμους.

Από την περασμένη εβδομάδα, οι λιβυκές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν περισσότερους από 5.000 μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προερχόμενους κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική. Οι άνθρωποι αυτοί στοιβάχτηκαν σε ανθυγιεινά κέντρα κράτησης όπου επικρατεί συνωστισμός, σύμφωνα με την UNHCR.

Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Λιβύη, Φεντερίκο Σόντα, είπε ότι ο συνωστισμός στο κέντρο κράτησης «Γοτ Σάαλ» οδήγησε σε χάος, με ανθρώπους να κοιμούνται στο ύπαιθρο και με την παρουσία μελών από διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας.

Most of the refugees in #Libya are registered under #UNHCR protection. The newly arrived refugees still fall under the refugee status. They belong into the arms of @UNHCR not prison. @Refugees @Amnesty @HRW #EvacuateRefugeesFromLibya https://t.co/zk6CLFtASV

— Rigat (@Rigat8A) October 8, 2021