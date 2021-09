Άγγλος που ονομάζεται Χάρι Πότερ διαθέτει προς πώληση μία σπάνια, πρώτη έκδοση του βιβλίου που φέρει το όνομά του σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης 40.000 δολάρια.

Μόνον 500 αντίτυπα του βιβλίου έχουν εκτυπωθεί, με τα 300 να έχουν αποσταλεί σε σχολεία και βιβλιοθήκες, άρα 200 να έχουν κυκλοφορήσει μόνο σε καταστήματα.

Σύμφωνα με τη Metro, ο άνδρας που έχει το ίδιο όνομα με τον βασικό πρωταγωνιστή της σειράς βιβλίων της Τζόαν Κ. Ρόουλινγκ αποφάσισε να πουλήσει το εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο πρώτης έκδοσης του «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» (Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος).

🔊BREAKING NEWS: The REAL Harry Potter is selling his Harry Potter book – after discovering fun gift from dad is a first edition! Yes, really!https://t.co/p7GPJpC8s5@HansonsAuctions @itvnews @BBCNews @MuggleNet pic.twitter.com/rJr1MGzUwO

