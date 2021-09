Εχουμε μπει πλέον στο τελευταίο κομμάτι της τενιστικής σεζόν, η οποία ολοκληρώνεται με τα ATP Finals, που θα πραγματοποιηθούν στο Τορίνο το διάστημα 11 – 21 Νοεμβρίου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εάν δεν έχει κάποιον τραυματισμό, θα δώσει κανονικά το «παρών» στη γειτονική χώρα, με στόχο να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Ελληνας τενίστας πριν τα ATP Finals θα παίξει στο Paris Masters, το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου και συγκεκριμένα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες το Masters του Παρισιού ήταν το τελευταίο τουρνουά, που θα έπαιζε ο Ελληνας τενίστας πριν τα ATP Finals. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν και ο Στέφανος πριν ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Γαλλίας θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Βιέννης.

Ο συμπατριώτης μας θα παίξει στο Vienna Open, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 31/10. Ο Τσιτσιπάς θα βρίσκεται στο Νο.1 του ταμπλό, ενώ στο ίδιο τουρνουά θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Ματέο Μπερετίνι, Κάσπερ Ρουντ, Χούμπερτ Χούρκατς, Φελίξ Οζε Αλιασίμ, Ντιέγκο Σβάρτσμαν και Γιανίκ Σίνερ.

THIS IS THE CAST. THIS IS VIENNA <3

Find all confirmed players here: https://t.co/hytTtG1bOm#erstebankopen pic.twitter.com/yVgDmamrh0

— Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) September 28, 2021