Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα των Καναρίων άρχισε και πάλι να εκλύει λάβα και καπνό, σύμφωνα με τους ερευνητές, έπειτα από μια σύντομη παύση της δραστηριότητάς του που είχε παρατηρηθεί νωρίτερα σήμερα.

Το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων Involcan επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι άρχισε ξανά να εκλύεται λάβα από το ηφαίστειο, ενώ εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν μια στήλη λευκού καπνού να υψώνεται από τον κρατήρα του, έπειτα από μια αισθητή μείωση της δραστηριότητάς του τις τελευταίες ώρες.

Incredible drone footage takes you above the volcano erupting on La Palma, Spain, yesterday. https://t.co/SwBAp9Jxjz pic.twitter.com/hHJK1xW1Ug

Νωρίτερα σήμερα το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της Μαδρίτης ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ότι «η δραστηριότητα (του ηφαιστείου) μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ώρες στην Λα Πάλμα», αλλά συνέστηνε παράλληλα «μεγάλη προσοχή καθώς το σενάριο αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα». «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τις επόμενες ώρες», υπογράμμιζε.

Incredible cloudless image of the #volcano eruption in #LaPalma 🌋 on the Canary Islands from #Landsat8 🛰️ acquired 26 September

via @annamaria_84 #ErupciónLaPalma #volcanCumbreVieja #LaPalmaeruption #lapalmavolcano pic.twitter.com/XR97X4Zsmt

— World Meteorological Organization (@WMO) September 27, 2021