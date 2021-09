Ο Ντέβιν Μπούκερ ήρθε… αντιμέτωπος με τον κοροναϊό, με το αστέρι των Φίνιξ Σανς να βρίσκεται θετικός στον COVID-19.

Ο Αμερικανός σούπερ σκόρερ το επιβεβαίωσε μέσα από δηλώσεις του σε μια διαδικτυακή εκπομπή: «Ειλικρινά, νιώθω καλά. Το μόνο θέμα είναι η απουσία γεύσης και όσφρησης που είναι και το χειρότερο κομμάτι. Θα επιστρέψω άμεσα».

Η παραπάνω εξέλιξη θα τον θέσει εκτός για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, με τους Σανς να θέλουν να επαναλάβουν την περσινή τους πορεία μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά αυτή τη φορά να ολοκληρώσουν τη δουλειά που άφησαν στη μέση, εξαιτίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς.

Phoenix Suns star Devin Booker will miss time to start training camp this upcoming week due to health and safety protocols.

