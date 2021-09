Χαρά για το σμίξιμο με τους συμμαθητές. Λύπη για το τέλος των διακοπών και του ανέμελου παιχνιδιού μέχρι το βράδυ. Ανησυχία για τις επιπλέον δυσκολίες της μεγαλύτερης τάξης και ενθουσιασμός για τη νέα γνώση. Τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τα παιδιά μας κάθε φθινόπωρο είναι αρκετά για να τους δημιουργούν μια ατέλειωτη υπερένταση. Τι πιο χαλαρωτικό, διασκεδαστικό – και ταυτόχρονα αρκούντως επιμορφωτικό – από τις υπέροχες παιδικές ταινίες που προέκυψαν από τη συνεργασία Disney/Pixar για να τα βοηθήσουν να απολαύσουν ακόμη περισσότερο το νέο σχολικό έτος;

Τι έχουμε λοιπόν να σας προτείνουμε; Πρώτα από όλα, είμαστε βέβαιοι πως έχετε ενημερωθεί για το «Soul», την ιστορία ενός τζαζίστα που από λάθος βρίσκεται στον «Κόσμο Πριν», ένα φανταστικό μέρος όπου οι νέες ψυχές αποκτούν την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους πριν φτάσουν στη Γη και αγωνίζεται να επιστρέψει στην κανονική του ζωή. Γεμάτη μουσική, δράση, τρυφερότητα, χιούμορ και υπέροχα μηνύματα, η ταινία ενσαρκώνει τα αγαπημένα μας στοιχεία Disney/Pixar και από τις 10/9 είναι διαθέσιμη στο Vodafone TV, για να την απολαύσετε μαζί με το παιδί σας όπου και όποτε θέλετε, στην τηλεόραση το tablet ή και το κινητό σας.

Και επειδή η πρεμιέρα συμπίπτει με την επιστροφή των μικρών μας στις τάξεις, το Vodafone TV αποφάσισε να τη συνοδεύσει με ένα δώρο για τα παιδιά: 10 αγαπημένες και δημοφιλείς ταινίες Disney/Pixar για μια πιο ήπια μετάβαση στις… υποχρεώσεις του χειμώνα.

Αν, λοιπόν, είστε συνδρομητές του Vodafone TV με αποκωδικοποιητή, πλέον εκτός από την ατέλειωτη λίστα με παιδικές ταινίες και σειρές – αλλά και ενήλικο περιεχόμενο, όπως οι αγαπημένες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ της HBO -, ίσως έχετε ήδη παρατηρήσει στο μενού σας την ολοκαίνουργια, ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία «BACK TO SCHOOL PIXARFEST».

Εκεί θα μπορέσετε να αναζητήσετε τον Nemo και τη Dory, να φέρετε τα μέσα-έξω και να γνωρίσετε καλόκαρδα τέρατα, αφού από τις 16/09 έως και τις 03/10 το Vodafone TV κάνει δώρο στα παιδιά μερικές από τις πιο αγαπημένες τους ταινίες.

Incredibles 2, Finding Dory, Inside Out, Finding Nemo, Up, Monsters University, The Incredibles, Monsters INC, Brave ή Wall-E; Μαντεύουμε ότι εκτός από το παιδί σας, θα δυσκολευτείτε κι εσείς να αποφασίσετε από πού θα ξεκινήσετε.

Ετοιμάστε ποπ κορν – μπορούν να γίνουν σούπερ υγιεινά και για το παιδί –, καθίστε αγκαλιά στον καναπέ και απολαύστε τις πρώτες βραδινές δροσιές του φθινοπώρου με την αγαπημένη σας ταινία.